Фото: "Президент-Отель" в Минске, где заседает ТКГ (twitter.com /belarusmid)

Украинская сторона поднимет вопрос "выборов" в ОРДЛО, обмена украинских политзаключенных, миротворцев

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Беларуси Twitter.

Ранее вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко сообщала, что во время заседания Украина будет требовать от России распустить все нелегитимные институты на временно оккупированной территории Донбасса.

Также украинская сторона во время заседания поднимет вопрос поставок РФ на оккупированные территории запрещенных Оттавской конвенцией мин ПОМ-2, открытие КПВВ "Золотое".

Кроме того, Украина ожидает от СММ ОБСЕ, что наблюдательная миссия будет работать на всей территории Украины, включая оккупированные территории Донбасса и Крым.

По заложникам напомнят об ожидании ответа от РФ на предложение Украины об обмене российских наемников на украинских политзаключенным в РФ. Геращенко отметила, что Украина уже 9 месяцев ждет ответ от правительства РФ, добавив, что Украина готова помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе.

Напомним, Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет представлять Евгений Марчук. Соответствующее решение 22 ноября подписал президент Петр Порошенког.