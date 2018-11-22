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У Мінську розпочалось засідання Тристоронньої контактної групи

Новини » Політика    22.11.2018 - 15:47
У Мінську розпочалось засідання Тристоронньої контактної групи
Фото: "Президент-Отель" в Мінску, де засідає ТКГ (twitter.com /belarusmid)

Українська сторона підніме питання "виборів" в ОРДЛО, обміну українських політв'язнів, миротворців

У Мінську розпочалось засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

Раніше віце-спікер Верховної Ради, представник президента України з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко повідомляла, що під час засідання Україна вимагатиме від Росії розпустити всі нелегітимні інститути на тимчасово окупованій території Донбасу.

Також українська сторона під час засідання порушить питання постачання РФ на окуповані території заборонених Оттавською конвенцією мін ПОМ-2, відкриття КПВВ "Золоте".

Крім того, Україна очікує від СММ ОБСЄ, що спостережна місія буде працювати на всій території України, включаючи окуповані території Донбасу і Крим.

По заручникам нагадають про очікуванні відповіді від РФ на пропозицію України про обмін російських найманців на українських політв'язнів в РФ. Геращенко зазначила, що Україна вже 9 місяців чекає на відповідь від уряду РФ, додавши, що Україна готова помилувати більше 60 злочинців в обмін на звільнення заручників на Донбасі.

Нагадаємо, Україну в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі буде представляти Євген Марчук. Відповідне рішення 22 листопада підписав президент Петро Порошенко.

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