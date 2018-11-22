Геращенко розповіла, які теми сьогодні будуть підніматися на засіданні ТКГ

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Українська сторона підніме питання "виборів" в ОРДЛО, обміну українських політв'язнів, миротворців

Україна сьогодні на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) буде вимагати від Росії розпустити всі нелегітимні інститути на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-спікера Верховної Ради, представника президента України з мирного врегулювання на Донбасі Ірину Геращенко.

"Українська сторона сьогодні на ТКГ виступить з рішучим протестом проти грубого порушення мінських угод. І буде вимагати від РФ та її маріонеток в ОРДЛО негайно розпустити всі нелегітимні інститути, всі ці "парламенти" й "уряди", які офіційно не визнала навіть сама РФ", - написала вона у себе на сторінці в Facebook.

Також Україна буде вимагати негайного створення п'ятої групи по кордону. За словами Геращенко, по поверненню українського кордону під український контроль. Вона додала, що за 400 кілометрів неконтрольованого кордону ходять колони російської військової техніки.

Україна в ході засідання підніме питання постачання РФ на окуповані території заборонених Оттавською конвенцією мін ПОМ-2, відкриття КПВВ "Золоте". Крім того, Україна очікує від СММ ОБСЄ, що спостережна місія буде працювати на всій території України, включаючи окуповані території Донбасу і Крим.

По заручникам нагадають про очікуванні відповіді від РФ на пропозицію України про обмін російських найманців на українських політв'язнів в РФ. Геращенко зазначила, що Україна вже 9 місяців чекає на відповідь від уряду РФ, додавши, що Україна готова помилувати більше 60 злочинців в обмін на звільнення заручників на Донбасі.

Нагадаємо, Україну в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі представлятиме Євген Марчук.