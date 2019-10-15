В Минске началось заседание ТКГ

Иллюстративное фото (twitter.com/BelarusMID)

Заседание началось в 14:15

Трехсторонняя контактная группа в Минске проводит встречу по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Сообщается, что заседание началось в 14:15.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала она.

На встрече Трехсторонняя контактная группа должна определить возможности для разведения сил конфликта на Донбассе. Вопрос разведения сил вынесли на обсуждение из-за того, что стороны не смогли самостоятельно договориться о процессе.

Напомним, 14 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак обсудили в Люксембурге усиление работы Трехсторонней контактной группы. Кроме того, они обсудили мир на востоке Украины. Пристайко рассчитывает на активную роль ОБСЕ и помощь в противодействии агрессору.

Ранее РБК-Украина сообщало, что разведение сил в Петровском и Золотом на Донбассе должно было начаться 7 октября, однако сорвалось из-за обстрелов боевиков. В частности, в нарушение минских соглашений они специально обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из миномета калибра 82 мм.