ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минске началось заседание ТКГ

Новости » Политика    15.10.2019 - 14:24
В Минске началось заседание ТКГ
Иллюстративное фото (twitter.com/BelarusMID)

Заседание началось в 14:15

Трехсторонняя контактная группа в Минске проводит встречу по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Сообщается, что заседание началось в 14:15.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала она.

На встрече Трехсторонняя контактная группа должна определить возможности для разведения сил конфликта на Донбассе. Вопрос разведения сил вынесли на обсуждение из-за того, что стороны не смогли самостоятельно договориться о процессе.

Напомним, 14 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак обсудили в Люксембурге усиление работы Трехсторонней контактной группы. Кроме того, они обсудили мир на востоке Украины. Пристайко рассчитывает на активную роль ОБСЕ и помощь в противодействии агрессору.

Ранее РБК-Украина сообщало, что разведение сил в Петровском и Золотом на Донбассе должно было начаться 7 октября, однако сорвалось из-за обстрелов боевиков. В частности, в нарушение минских соглашений они специально обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из миномета калибра 82 мм.

В Минске начали работу подгруппы ТКГ Боевики на Донбассе обстреляли Золотое
Новости Украины ДонбассМинскКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь