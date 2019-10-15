У Мінську почалося засідання ТКГ

Ілюстративне фото (twitter.com/BelarusMID)

Засідання почалося о 14:15

Тристороння контактна група в Мінську проводить зустріч з врегулювання ситуації на сході України. Про це написала прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що засідання почалося о 14:15.

"В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - написала вона.

На зустрічі Тристороння контактна група повинна визначити можливості для розведення сил конфлікту на Донбасі. Питання розведення сил винесли на обговорення через те, що сторони не змогли самостійно домовитися щодо процесу.

Нагадаємо, 14 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та голова ОБСЄ Мирослав Лайчак обговорили в Люксембурзі посилення роботи Тристоронньої контактної групи. Крім того, вони обговорили мир на сході України. Пристайко розраховує на активну роль ОБСЄ та допомогу у протидії агресорові.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що розведення сил в Петровському і Золотом на Донбасі повинно було початися 7 жовтня, однак зірвалося через обстріли бойовиків. Зокрема, в порушення мінських угод вони спеціально обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого з міномета калібру 82 мм.