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У Мінську почалося засідання контактної групи

Новини » Політика    02.07.2019 - 12:24
У Мінську почалося засідання контактної групи
Ілюстративне фото (twitter.com/BelarusMID)

Анонсувалося, що ТКГ розгляне ситуацію із загибеллю військових на Донбасі

У Мінську (Білорусь) почали свою роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Міністерства закордонних справ Білорусі.

У Мінську почалося засідання контактної групи

Раніше анонсувалося, що ТКГ у вівторок розгляне ситуацію із загибеллю військових на Донбасі.

"У Мінську почали свою роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, новий секретар РНБО Олександр Данилюк раніше анонсував, що в рамках засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу буде розглянуто питання обстрілу бойовиками санітарного автомобіля поблизу селища Водяне.

Так, 1 липня вранці санітарний автомобіль українських сил потрапив під смертельний вогонь бойовиків поблизу селища Водяне. Один військовий відразу загинув на місці, потім стало відомо, що в госпіталі від важких поранень помер медик.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл санітарного авто в Водяному, закликав Європейський союз і Сполучені Штати Америки належним чином відреагувати на загострення ситуації на Донбасі.

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