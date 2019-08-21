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У Мінську почалося засідання підгруп ТКГ по Донбасу

Новини » Політика    21.08.2019 - 13:45
У Мінську почалося засідання підгруп ТКГ по Донбасу
Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

На засіданні головними будуть питання безпеки

У Мінську почали роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню війни на Сході України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

Повідомляється, що на засіданні планують піднімати питання безпеки і недотримання бойовиками режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 6 серпня бойовики в черговий раз порушили режим припинення вогню. Вони почали обстрілювати з великокаліберної зброї позиції українських військових у селі Богданівка Донецької області. Урезультаті загинули четверо українських військових.

Після цього випадку президент Володимир Зеленський зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну і попросив вплинути на бойовиків. Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що загибель чотирьох українських військових не залишиться без уваги.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на попередньому засіданні ТКГ, яке пройшло 21 липня сторони домовилися про початок розмінування територій, прилеглих до мосту у Станиці Луганській.

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