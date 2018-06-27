У Мінську почалося засідання контактної групи по Донбасу

Черговий раунд переговорів по Донбасу проходить у столиці Білорусі

У Мінську (Білорусь) почалося засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"В Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила Оліфер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи.

Відзначимо, в ході попереднього засідання, 13 червня 2018 року, економічна робоча підгрупа обговорювала подальші кроки по відновленню і поліпшенню мобільного зв'язку Vodafone Ukraine в окупованих районах Донецької та Луганської областей.