У Мінську почалося засідання контактної групи по Донбасу

Черговий раунд переговорів по Донбасу проходить у столиці Білорусі
У Мінську (Білорусь) почалося засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
"В Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила Оліфер.
В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи.Опубліковано Даркою Оліфер Середа, 27 червня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи.
Відзначимо, в ході попереднього засідання, 13 червня 2018 року, економічна робоча підгрупа обговорювала подальші кроки по відновленню і поліпшенню мобільного зв'язку Vodafone Ukraine в окупованих районах Донецької та Луганської областей.