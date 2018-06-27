Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.31
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.58
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.31
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.58
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Мінську почалося засідання контактної групи по Донбасу

НовиниПолітика    27.06.2018 - 13:46
Фото: Дарка Оліфер (facebook.com-darka.olifer)
Фото: Дарка Оліфер (facebook.com-darka.olifer)

Черговий раунд переговорів по Донбасу проходить у столиці Білорусі

У Мінську (Білорусь) почалося засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"В Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила Оліфер.

 

В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи.

Опубліковано Даркою Оліфер Середа, 27 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи.

Відзначимо, в ході попереднього засідання, 13 червня 2018 року, економічна робоча підгрупа обговорювала подальші кроки по відновленню і поліпшенню мобільного зв'язку Vodafone Ukraine в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

На Донбасі за добу загинув один український військовий, ще 2 поранено
Теги публікації: Донбас, Минск, Контактная група  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся