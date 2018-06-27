В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу

Сегодня также состоится заседание контактной группы по Донбассу

В Минске (Беларусь) сегодня, 27 июня 2018 года, проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служби Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В #Минск'е проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/r1GI0z6oZf — МИД Беларуси (@BelarusMID) June 27, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня также состоится заседание контактной группы по Донбассу.

Отметим, в ходе предыдущего заседания, 13 июня 2018 года, экономическая рабочая группа в ТКГ продолжила обсуждение дальнейших шагов по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.