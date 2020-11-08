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В центр Минска стягивают военную технику

Минск, Воскресенье 08 ноября 2020 10:33
В центр Минска стягивают военную технику
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Лера Полищук

В воскресенье, 8 ноября, в Минске состоится Марш народовластия. С самого утра в центр города направляется колонна спецтехники.

Об этом сообщает Onliner.

В то же время, на Октябрьской площади и площади Независимости уже появились ограждения.

При этом в Минске уже закрыты все станции третьей линии, станции Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Немига, Фрунзенская. На станции Площадь Ленина закрыт один из вестибюлей.

Кроме того, с 10:00 в разных частях Минска уже отключен мобильный интернет.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Надеемся на скорое восстановление обслуживания", - сообщает белорусский оператор А1.

Марш народовластия запланирован на 11:00 по киевскому времени. Жители Минска соберутся у Ратуши на площади Свободы и Немиге. После чего, они планируют пройти по центральным улицам и проспектам города. Людей призвали взять с собой флаги.

Напомним, 7 ноября в Минске прошел Марш медиков. Во время акции правоохранители задержали 33 человека.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси. В ней евродепутаты не признали результаты выборов. Лукашенко в ответ заявил, что Беларусь не нуждается ни в чьем признании.

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