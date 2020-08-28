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В Минске начались новые задержания

Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси начались новые задержания демонстрантов в центре Минска. Сообщается о задержании как минимум одного мужчины, а также двух журналистов.

Об этом сообщает Tut.by.

По информации издания, в 19:00 около 60 демонстрантов начали выстраиваться в цепь солидарности на площади Независимости в Минске. К ним сразу же подошли милиционеры и попросили разойтись, пригрозив административной ответственностью.

Около 19:30 на площади появились сотрудники ОМОНа, которые взяли женщин в оцепление. Мужчин попытались задержать. Одного демонстранта посадили в милицейский автомобиль и увезли. Также издание отмечает, что вблизи отеля "Минск" задержали двух журналистов.

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При этом взятые в оцепление демонстранты танцуют и поют песни.

Сообщается, что вблизи Красного костела в центре Минска находится около 20 микроавтобусов без номерных знаков. Также в центральную часть города выехали 7 автозаков.

Ранее РБК-Украина писало, что, по данным Министерства внутренних дел Беларуси, за вчера в стране задержали 114 участников протестов, им инкриминируют участие в несанкционированных акциях.

При этом, по данным правозащитников, в ходе протестов 27 августа были задержаны более 200 человек, из них 50 журналистов.

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