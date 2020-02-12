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У Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп по Донбасу

Новини » Політика     12.02.2020 - 11:29
У Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп по Донбасу
Ілюстративне фото (twitter.com/BelarusMID)

Контактна група має погодити ділянки розведення на Донбасі

Сьогодні, 12 лютого, в Мінську (Білорусь) проходять зустрічі робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі. Про це йдеться у Twitter Міністерства закордонних справ Білорусі.

Повідомляється, що в Мінську вже розпочалася зустріч робочих підгруп Контактної групи. Зазначимо, на сьогоднішніх переговорах очікується погодження трьох ділянок для подальшого розведення сил на Донбасі.

У Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп по Донбасу

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський звільнив Валерію Лутковську від обов'язків представника України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Контактної групи. Замість неї питаннями обміну полоненими буде займатися Геннадій Кузнєцов. До цього ЗМІ писали, що Лутковська склала свої повноваження ще 29 січня.

Раніше також міністр оборони України Андрій Загороднюк пояснив готовність йти на розведення сил ще на трьох ділянках. За його словами, цей процес має велике гуманітарне значення.

"Розведення в таких точках, як Золоте і особливо в Станиці Луганській, мали гуманітарний сенс. Там йде активне сполучення. З гуманітарної точки зору це для нас вигідно, як для країни, це стратегічно повністю відповідає нашим завданням", - сказав міністр.

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