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В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу

Новости » Политика     26.02.2020 - 13:41
В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу
Фото: представитель Украины на переговорах Леонид Кучма (РБК-Украина)

Контактная группа проводит очередной раунд переговоров

В Минске (Беларусь) началось заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы.

По ее словам, по состоянию на 13:30 в Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы.

В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак продолжает заниматься минским вопросом и переговорами по Донбассу.

Сегодня также стало известно, что Украина планирует провести встречу министров иностранных дел четырех стран для подготовки встречи лидеров нормандского формата. Ожидается, что до этого саммита Украина проведет очередной обмен пленными. В целом, Киев и Москва отмечают отсутствие прогресса в выполнении договоренностей лидеров "нормандской четверки", достигнутых на саммите в Париже.

В то же время в России уже успели ответить, что на сегодня нет информации о подготовке встречи на уровне глав МИД. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, встреча в нормандском формате состоится после закрепления в законодательстве Украины особого статуса Донбасса.

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