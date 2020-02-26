У Мінську розпочалася зустріч контактної групи щодо Донбасу

Фото: представник України на переговорах Леонід Кучма (РБК-Україна)

Контактна група проводить черговий раунд переговорів

У Мінську (Білорусь) почалося засідання Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це в Facebook повідомила Дарка Оліфер, прес-секретар представника України на переговорах Леоніда Кучми.

За її словами, станом на 13:30 в Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак продовжує займатися мінським питанням і переговорами щодо Донбасу.

Сьогодні також стало відомо, що Україна планує провести зустріч міністрів закордонних справ чотирьох країн для підготовки зустрічі лідерів нормандського формату. Очікується, що до цього саміту Україна проведе черговий обмін полоненими. В цілому, Київ і Москва відзначають відсутність прогресу у виконанні домовленостей лідерів "нормандської четвірки", досягнутих на саміті в Парижі.

В той самий час в Росії вже встигли відповісти, що на сьогодні немає інформації про підготовку зустрічі на рівні глав МЗС. За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, зустріч в нормандському форматі відбудеться після закріплення в законодавстві України особливого статусу Донбасу.