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В Минске началась первая в 2020 встреча подгрупп ТКГ по Донбассу

Новости » Политика     16.01.2020 - 12:31
В Минске началась первая в 2020 встреча подгрупп ТКГ по Донбассу
Фото: встреча традиционно проходит в "Президент Отеле" (twitter.com/BelarusMID)

Рабочие подгруппы проводят первые в этом году переговоры

В Минске сегодня, 16 января, проходит первая в 2020 встреча подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

Сообщается, что в Минске началась встреча подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Ожидается, что стороны обсудят подготовку следующего этапа обмена пленными, а также разведение сил и средств на новых участках.

В Минске началась первая в 2020 встреча подгрупп ТКГ по Донбассу

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого рассказал о формировании очередных списков на обмен пленными. Он также заявил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведение сил и средств.

Отметим, ранее ОБСЕ зафиксировала снижение числа нарушений режима "тишины" на Донбассе. В Донецкой области наиболее горячей точкой остается район к юго-востоку, югу и юго-западу от Светлодарска, а в Луганской - район к западу от населенного пункта Сентяновка.

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