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В Минске проходит акция протеста журналистов

Автор: РБК-Украина

В Минске возле главного здания Министерства внутренних дел Беларуси собрались около 30 журналистов. Они просили министра МВД Юрия Караева принять их и ответить на вопросы о задержанных коллегах.

Об этом сообщает tut.by.

Министр не вышел к журналистам и демонстрантам предложили записаться на прием и обжаловать задержание коллег через прокуратуру.

Позже к журналистам подошли сотрудники правоохранительных органов и попросили покинуть пешеходную дорожку.

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Кроме того, группа журналистов пришла к Октябрьскому РУВД, где находится фотокорреспондент издания TUT.BY Дмитрий Брушко.

Заместитель начальника РУВД Виталий Ярош заверил протестующих журналистов, что в ближайшее время Брушко отпустят.

Напомним, в Минске задержанным журналистам, которые выполняли свою работу во время протестов, предъявлено обвинение в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Кроме того, сегодня в Минске задержали двух телеведущих Дмитрия Кохна и Дениса Дудинского.

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