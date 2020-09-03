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У Мінську розпочалася акція протесту журналістів

Автор: РБК-Україна

В Мінську біля головної будівлі Міністерства внутрішніх справ Білорусі зібралися близько 30 журналістів. Вони просили міністра МВС Юрія Караєва прийняти їх і відповісти на питання про затриманих колег.

Про це повідомляє tut.by.

Міністр не вийшов до журналістів і демонстрантам запропонували записатися на прийом і оскаржити затримання колег через прокуратуру.

Пізніше до журналістів підійшли співробітники правоохоронних органів і попросили покинути пішохідну доріжку.

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Крім того, група журналістів завітала до Жовтневого РУВС, де знаходиться фотокореспондент видання TUT.BY Дмитро Брушка.

Заступник начальника РУВС Віталій Ярош запевнив протестуючих журналістів, що найближчим часом Брушка відпустять.

Нагадаємо, затриманим у Мінську журналістам, які виконували свою роботу під час протестів, пред'явлено обвинувачення в участі в несанкціонованому масовому заході.

Крім того, сьогодні у Мінську затримали двох телеведучих Дмитра Кохна та Дениса Дудинського.

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