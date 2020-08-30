У Мінську спостерігаються проблеми у роботі інтернету

Фото: протести у Мінську (tut.by)

У Мінську, де проходить масова акція протесту проти діючої влади, спостерігаються перебої у роботі мобільного інтернету. Проблеми у роботі інтернету виникають у користувачів декількох мобільних операторів.

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta.

Так, на серйозні проблеми в роботі інтернету скаржаться користувачі операторів МТС та Life. Перебої почалися після 15:00.

Мобільні оператори поки не коментують ситуацію.

Зазначимо, це вже не перший випадок обмеження роботи інтернету в Мінську під час акції протесту. Діюча влада змушує операторів обмежувати пропускну здатність мобільного інтернету, щоб протестувальникам було складніше координуватися.

Нагадаємо, сьогодні жителі Мінська 22-й день підряд виходять на акцію протесту через фальсифікацію президентських виборів.

Додамо, перед початком акції протесту в Мінську силовики стягли до центу міста спецтехніку та підрозділи ОМОНу.

Як писало РБК-Україна, білоруські силовики почали затримувати учасників акції протесту в Мінську.