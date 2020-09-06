У Мінську мітингувальники пришли до резиденції Лукашенка

Фото: протестувальники біля резиденції Лукашенка (tut.by)

У Мінську багатотисячна колона протестувальників прийшла до резиденції чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Мітингувальники підійшли впритул до загородження силовиків на проспекті Переможців.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Протестующие напротив силовиков у Дворца Независимости. Перед рядом щитов — колючая проволока. pic.twitter.com/t3Zcd1Szzg — TUT.BY (@tutby) September 6, 2020

Дорога до резиденції Лукашенка перегороджена колючим дротом та спецтехнікою "Рубіж" на базі військової техніки БРДМ-2. На території президентської резиденції також стоять 10 військових БТРів з кулеметами.

Силовики поки не розганяють протестувальників, які прийшли до резиденції президента.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську проходить масштабна мирна акція протесту. Мітингувальники вимагають проведення нових прозорих президентських виборів, а також покарання всіх відповідальних за жорсткі затримання та катування учасників попередніх акцій.

Після початку акції протесту мобільний оператор А1 обмежив роботу інтернету в Мінську за дорученням білоруської влади.

Крім того, акції протесту сьогодні охопили всі великі міста Білорусі; силовики розганяють акції та затримують мітингувальників.