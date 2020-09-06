ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Мінську мітингувальники пришли до резиденції Лукашенка

Мінськ, Неділя 06 вересня 2020 16:12
У Мінську мітингувальники пришли до резиденції Лукашенка
Фото: протестувальники біля резиденції Лукашенка (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

У Мінську багатотисячна колона протестувальників прийшла до резиденції чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Мітингувальники підійшли впритул до загородження силовиків на проспекті Переможців.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Дорога до резиденції Лукашенка перегороджена колючим дротом та спецтехнікою "Рубіж" на базі військової техніки БРДМ-2. На території президентської резиденції також стоять 10 військових БТРів з кулеметами.

Силовики поки не розганяють протестувальників, які прийшли до резиденції президента.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську проходить масштабна мирна акція протесту. Мітингувальники вимагають проведення нових прозорих президентських виборів, а також покарання всіх відповідальних за жорсткі затримання та катування учасників попередніх акцій.

Після початку акції протесту мобільний оператор А1 обмежив роботу інтернету в Мінську за дорученням білоруської влади.

Крім того, акції протесту сьогодні охопили всі великі міста Білорусі; силовики розганяють акції та затримують мітингувальників.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Олександр ЛукашенкоБілорусьМинскпротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся