В Минске массово задерживают участников акции ко Дню Воли

В центре Минска (Беларусь) милиция начала задерживать людей, которые принимают участие в праздновании Дня Воли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное оппозиционное издание "Charter 97".

Отмечается, что на Октябрьской площади задержали исполняющего обязанности главы Объединенной гражданской партии Николая Козлова и сопредседателя партии "Белорусская христианская демократия" Виталия Рымашевского. Их задержали на глазах у журналистов.

Указано, что политики-оппозиционеры собирались возложить цветы к дому, где была провозглашена Белорусская Народная Республика.

Правоохранители также задержали оппозиционную активистку Елену Толстую, которая приковала себя цепью к столбу. Толстая выразила свой протест против задержаний, которые произошли 24 марта. К активистке подошли милиционеры, проверили документы, перекусили цепь и задержали через 10 минут после начала акции.

Сообщается и о задержании музыкантов Лявона Вольского, Игоря Варашкевича, Змитера Войтюшкевича и Павла Аракеляна, которые планировали дать бесплатный концерт в центре Минска.

Сейчас десятки сотрудников милиции в штатском патрулируют Октябрьскую площадь, рядом стоят автозаки.

Подчеркнем, милиция предупредила участников импровизированного концерта, что к ним может быть применена сила. На площади остались несколько десятков человек.

Напомним, в октябре 2017 года белорусская оппозиция организовала в Минске акцию протеста под лозунгом "Марш возмущенных белорусов - 2", при этом утром в регионах страны были задержаны активисты, которые собирались ехать в Минск.

Как писало РБК-Украина, Европейский союз в марте 2017-го призывал Беларусь немедленно освободить всех задержанных во время "Маршей нетунеядцев". Сообщалось, что с 1 марта власти Беларуси задержали около 150 человек, десятки из которых получили сроки заключения до 15 суток.