У Мінську масово затримують учасників акції до Дня Волі

У центрі Мінська (Білорусь) міліція почала затримувати людей, які беруть участь у святкуванні Дня Волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве опозиційне видання "Charter 97".

Зазначається, що на Жовтневій площі затримали виконуючого обов'язки голови Об'єднаної громадянської партії Микола Козлов і співголова партії "Білоруська християнська демократія" Віталій Римашевський. Їх затримали на очах у журналістів.

Вказано, що політики-опозиціонери збиралися покласти квіти до будинку, де було проголошено Білоруську Народну Республіку.

Правоохоронці також затримали опозиційну активістку Олену Товсту, яка прикувала себе ланцюгом до стовпа. Товста висловила свій протест проти затримань, які відбулися 24 березня. До активістки підійшли міліціонери, перевірили документи, перекусили ланцюг і затримали через 10 хвилин після початку акції.

Повідомляється і про затримання музикантів Лявона Вольського, Ігоря Варашкевіча, Змітера Войтюшкевич і Павла Аракеляна, які планували дати безкоштовний концерт в центрі Мінська.

Зараз десятки співробітників міліції у цивільному патрулюють Жовтневу площу, поруч стоять автозаки.

Підкреслимо, міліція попередила учасників імпровізованого концерту, що до них може бути застосована сила. На площі залишилися кілька десятків людей

Нагадаємо, в жовтні 2017 року білоруська опозиція організувала в Мінську акцію протесту під гаслом "Марш обурених білорусів - 2", при цьому вранці в регіонах країни були затримані активісти, які збиралися їхати до Мінська.

Як писало РБК-Україна, Європейський союз у березні 2017-го закликав Білорусь негайно звільнити всіх затриманих під час "Маршів нетунеядців". Повідомлялося, що з 1 березня влада Білорусі затримала близько 150 осіб, десятки з яких отримали строки ув'язнення до 15 діб.