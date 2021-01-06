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В Минске во дворах силовики провели массовые задержания

Среда 06 января 2021 06:38
В Минске во дворах силовики провели массовые задержания
Фото: место происшествия (TUT.BY)
Автор: Инна Собора

Вечером 5 января во дворах Минска на встречах соседей произошли задержания. Всего задержали 16 человек.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Известно о задержаниях в Новой Боровой, в двух дворах в Уручье, в микрорайоне "Запад".

Издание TUT.BY пишет, что задержания происходили жестоко. На опубликованной изданием видеозаписи видно, как неизвестный держит женщину, а мужчине угрожает похожим на пистолет предметом и бьет его ногой.

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на задержания и призвала остановить государственный террор в стране.

"Головорезы Лукашенко нападают на минчан в их собственных кварталах. Они угрожают им оружием. Пример беспредела в Беларуси - один из многих. Мы должны остановить государственный террор в Беларуси. Каждый день люди страдают от режима. Мы не хотим, чтобы больше убивали людей", - написала Тихановская в Twitter.

Напомним, ранее во время воскресных протестов силовики задержали около 150 демонстрантов.

РБК-Украина писало, что более 100 участников акций протеста в Беларуси встретили 2021 год под административным арестом.

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