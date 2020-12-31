ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Беларуси более 100 участников протестов встретят Новый год за решеткой

Минск, Четверг 31 декабря 2020 16:27
В Беларуси более 100 участников протестов встретят Новый год за решеткой
Фото: протесты в Беларуси (facebook com SputnikPolskaOfficial)
Автор: Дмитрий Левицкий

Более 100 участников акций протеста в Беларуси встретят 2021 год под административным арестом. Кроме них, новый год за решеткой встретят десятки политзаключенных, среди которых оппозиционерка Мария Колесникова.

Об этом сообщила белорусская правозащитная организация "Весна".

По информации правозащитников, под арестом до сих пор остаются 112 человек за участие в якобы несанкционированных акциях. Среди арестованных протестующих 18 женщин и 94 мужчины.

Как известно, 9 августа 2020 года в Беларуси вспыхнули масштабные акции протеста против Александра Лукашенко, который снова победил на президентских выборах, путем их фальсификации. Результаты белорусских выборов не были признаны международным сообществом, в том числе и Украиной.

В первые дни акции сопровождались жестким насилием в отношении протестующих, несколько из них погибли, десятки пострадали. Тысячи участников протестов задержали, часть из них - арестовали. Протесты в Белорусе продолжаются до сегодня.

Напомним, сегодня белорусский политзаключенный Сергей Тихановский заявил, что в Беларуси происходит революция, которая не погаснет сама по себе.

Кроме того, непризнанный белорусский президент Лукашенко пригрозил протестующим жесткими мерами, если они перейдут "красную черту".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире протестарестПротесты в Беларуси

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь