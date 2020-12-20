В Беларуси уже задержали более 140 участников протестов, - правозащитники

Фото: задержание в Минске (onliner.by)

В Беларуси в воскресенье задержали 149 участников акций протеста. Большинство из них были задержаны правоохранителями в Минске.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

120 человек из задержанных - из Минска, а остальные - из других населенных пунктов Беларуси. 20 человек в течение дня отпустили.

Ранее сегодня милиция столицы Беларуси сообщала о задержании около 100 "самых активных" участников акций.

Сегодня в Минске проходила акция "Марш народного трибунала". С самого утра силовики стянули в центр города и под резиденцию Александра Лукашенко спецтехнику.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что правление Лукашенко закончиться к весне.