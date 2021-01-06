У Мінську у дворах силовики провели масові затримання

Фото: місце події (TUT.BY)

Увечері 5 січня у дворах Мінська на зустрічах сусідів відбулися затримання. Всього затримано 16 осіб.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Відомо про затримання в Новій Боровій, у двох дворах в Уруччі, в мікрорайоні "Захід".

Видання TUT.BY пише, що затримання відбувалися жорстоко. На опублікованому виданням відеозаписі видно, як невідомий тримає жінку, а чоловікові погрожує схожим на пістолет предметом і б'є його ногою.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на затримання і закликала зупинити державний терор в країні.

"Головорізи Лукашенко нападають на мінчан в їх власних кварталах. Вони погрожували їм зброєю. Приклад свавілля в Білорусі - один з багатьох. Ми повинні зупинити державний терор в Білорусі. Кожен день люди страждають від режиму. Ми не хочемо, щоб більше вбивали людей", - написала Тихановская в Twitter.

Нагадаємо, раніше під час недільних протестів силовики затримали близько 150 демонстрантів.

РБК-Україна писало, що понад 100 учасників акцій протесту в Білорусі зустріли 2021 рік під адміністративним арештом.