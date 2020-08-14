В Минске за два дня арестовали более тысячи человек

В беларусской столице арестовали более тысячи человек за участие в акции протеста. Городской суд Минска избрал демонстрантам меру пресечения в виде содержания под стражей от пяти до 20 суток.

Об этом сообщает пресс-служба Городского суда Минска.

Так, 11 и 12 августа суд арестовал 1063 человека. В большинстве случаев суд приговорил к десяти суткам ареста.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протестов, которые начались после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Беларуси отпустили около двух тысяч задержанных.