В Минске достигнут значительный прогресс по освобождению удерживаемых лиц

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске был достигнут значительный прогресс по взаимному одновременного освобождения удерживаемых лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарку Олифер в Facebook.

Кроме того, стороны обсудили ход восстановления моста в Станице Луганской.

Также Олифер отметила, что в социально-экономической подгруппе работают над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к холодному времени года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы выдвинула условия реализации "формулы Штайнмайера". Представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу т.н. формулы Штайнмайера о местных выборах.

Кроме того, российская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось сегодня, 18 сентября, заблокировала разведение сил и районе Золотого и Петровского. В свою очередь, украинска сторона подтвердила готовность к разведению сил.