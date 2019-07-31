В Минске договорились о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в ходе заседания в Минске сегодня, 31 июля, договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

По ее словам, украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской.

"Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня", - сообщила Олифер.

Также она подчеркнула, что к началу ремонта моста должен быть убран блокпост и символы квазигруппировок незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"До начала ремонта на мосту должно быть убрано блокпост и символы квазиугруповань НЗФ ОРЛО, последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным", - сообщила пресс-секретарь.

Помимо этого, ТКГ констатировала, что в целом объявленный 21 июля режим тишины на Донбассе сохраняется и за этот период не было жертв среди мирных жителей.

"Вместе с тем не выполняются договоренности о предоставлении безопасного доступа СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО", - добавила она.

Отметим, 31 июля в Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также прошла встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 17 июля ТКГ в ходе заседания в Минске договорилась о демонтаже фортификационных сооружений на територии так называемой "ЛНР".