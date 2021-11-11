В Минске детей готовят к агитации. Польша ожидает очередной поток нелегалов из Беларуси

"В Минске собирается все больше групп мигрантов, которых, вероятно, отправят на Запад, в Польшу или Литву...Среди мигрантов, которые сейчас группируются в Минске, есть дети, которых готовят к агитационной деятельности. По инструкции для мигрантов, детям выдаются транспаранты. Игра эмоций продолжается...",- написал Жарин.

По его словам, мигрантам в мессенджерах раздают указания относительно дальнейших действий.

"Дальнейшие инструкции для мигрантов: "Раздайте детям транспаранты, напишите лозунги по гуманитарным вопросам". Если какие-то дети знают хотя бы слово на английском языке, их включают в пропагандистскую деятельность. "Общение на иностранных языках - огромное преимущество", - рассказал Жарин.