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В Минске детей готовят к агитации. Польша ожидает очередной поток нелегалов из Беларуси

Автор: Мария Кучерявец

В центре Минска собирают большую группу мигрантов, которая будет направлена к границам Польши и Литвы. Среди толпы также есть дети с транспарантами, которых готовят к агитации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря министра координатора спецслужб Польши Станислава Жарина в Twitter.

"В Минске собирается все больше групп мигрантов, которых, вероятно, отправят на Запад, в Польшу или Литву...Среди мигрантов, которые сейчас группируются в Минске, есть дети, которых готовят к агитационной деятельности. По инструкции для мигрантов, детям выдаются транспаранты. Игра эмоций продолжается...",- написал Жарин.

По его словам, мигрантам в мессенджерах раздают указания относительно дальнейших действий.

"Дальнейшие инструкции для мигрантов: "Раздайте детям транспаранты, напишите лозунги по гуманитарным вопросам". Если какие-то дети знают хотя бы слово на английском языке, их включают в пропагандистскую деятельность. "Общение на иностранных языках - огромное преимущество", - рассказал Жарин.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию с мигрантами на границе "войной нового типа". А граждане и СМИ являются в ней "боеприпасами".

Отметим, сегодня в Польше заявили о первой смерти в лагере мигрантов на границе с Беларусью.

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