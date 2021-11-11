У Мінську дітей готують до агітації. Польща очікує черговий потік нелегалів з Білорусі

"У Мінську збирається дедалі більше груп мігрантів, яких, ймовірно, відправлять на Захід, Польщу чи Литву...Серед мігрантів, які зараз групуються у Мінську, є діти, яких готують до агітаційної діяльності. За інструкцією для мігрантів, дітям видаються транспаранти. Гра емоцій продовжується...", - написав Жарін.

За його словами, мігрантам в месенджерах роздають вказівки щодо подальших дій.

"Подальші інструкції для мігрантів: "Роздайте дітям транспаранти, напишіть гасла з гуманітарних питань". Якщо якісь діти знають хоча б слово англійською мовою, їх включають у пропагандистську діяльність. "Спілкування іноземними мовами - величезна перевага", - розповів Жарін.