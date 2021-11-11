У Мінську дітей готують до агітації. Польща очікує черговий потік нелегалів з Білорусі

У центрі Мінська збирають велику групу мігрантів, яка буде направлена до кордонів Польщі та Литви. Серед натовпу також є діти з транспарантами, яких готують до агітації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря міністра координатора спецслужб Польщі Станіслава Жаріна в Twitter.
"У Мінську збирається дедалі більше груп мігрантів, яких, ймовірно, відправлять на Захід, Польщу чи Литву...Серед мігрантів, які зараз групуються у Мінську, є діти, яких готують до агітаційної діяльності. За інструкцією для мігрантів, дітям видаються транспаранти. Гра емоцій продовжується...", - написав Жарін.
За його словами, мігрантам в месенджерах роздають вказівки щодо подальших дій.
"Подальші інструкції для мігрантів: "Роздайте дітям транспаранти, напишіть гасла з гуманітарних питань". Якщо якісь діти знають хоча б слово англійською мовою, їх включають у пропагандистську діяльність. "Спілкування іноземними мовами - величезна перевага", - розповів Жарін.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав ситуацію з мігрантами на кордоні "війною нового типу". А громадяни та ЗМІ являються в ній "боєприпасами".
Зазначимо, сьогодні в Польщі заявили про першу смерть у таборі мігрантів на кордоні з Білоруссю.