В Минске на акции пенсионеров задержали более ста человек

Фото: "Марш мудрости" в Минске (onliner.by)

В понедельник, 14 декабря, силовики разогнали так называемый "Марш мудрости" в Минске (Беларусь). Сообщается о задержании 106 человек.

Об этом сообщает правозащитная группа "Вясна".

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Самый пожилой среди участников акции - мужчина 1937 года рождения.

14 декабря на площади Независимости возле Красного костела в центре белорусской столицы собрались несколько десятков участников акции протеста - "марша пенсионеров".

Напомним, на воскресных протестах в Минске задержали более 300 человек. Их задержали за несанкционированные акции и сопротивление милиции.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что правление Лукашенко закончиться к весне.

"Я не могу предсказать будущее. Главное - это воля народа. Думаю, к весне мы сможем победить. Но кто знает: это может произойти на следующей неделе", - сказала она.

Она также подчеркнула, что стратегия оппозиции не меняется - это давление, переговоры и новые выборы.