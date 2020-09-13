ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минск перед началом акций протеста стягивают военную технику

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня в Минске планируется проведение масштабной акции протеста под названием "Марш героев". Перед началом акции в белорусскую столицу начали стягивать автозаки и военную технику.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

Издание опубликовало видео, на котором колонна из военной техники, автозаков и машин с колючей проволокой движется по проспекту Независимости в Минске.

Отметим, каждые выходные в Минске проходят масштабные акции протеста из-за фальсификации выборов президента. Акции протеста в стране продолжаются с 9 сентября. В минувшее воскресенье протестующие вновь приходили к резиденции действующего президента Александра Лукашенко, которую охраняли военные БТР и силовики.

Кроме того, вчера в Минске прошел женский марш в поддержку арестованных членов координационного совета оппозиции.

На площади Свободы в Минске силовики разогнали протестующих, которые также планировали принять участие в женском марше.

По данным правозащитников, вчера во время акций протеста силовики задержали около 70 человек, среди них и журналисты.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Минскпротест