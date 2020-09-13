У Мінськ перед початком акцій протесту стягують військову техніку

Фото: військова техніка у Мінську (скрін відео)

Сьогодні у Мінську планується проведення масштабної акції протесту під назвою "Марш героїв". Перед початком акції у білоруську столицю почали стягувати автозаки та військову техніку.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Видання опублікувало відео, на якому колона з військової техніки, автозаків та машин з колючим дротом рухається проспектом Незалежності у Мінську.

Зазначимо, щовихідних у Мінську проходять масштабні акції протесту через фальсифікацію виборів президента. Акції протесту в країні тривають з 9 вересня. Минулої неділі протестувальники знову приходили до резиденції чинного президента Олександра Лукашенка, яку охороняли військові БТР та силовики.

Крім того, вчора у Мінську пройшов жіночий марш на підтримку арештованих членів координаційної ради опозиції.

На площі Свободи у Мінську силовики розігнали протестувальників, які також планували взяти участь у жіночому марші.

За даними правозахисників, вчора під час акцій протесту силовики затримали близько 70 осіб, серед них і журналісти.