Минск отреагировал на запрет "Беларусь 24" в Украине российским нарративом

Министерство информации Беларуси довольно резко отреагировало на решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины о прекращении ретрансляции государственного белорусского телеканала "Беларусь 24" на территории страны. Ведомство убеждено в том, что соответствующий поступок является "очередным недружественным жестом в отношении белорусских СМИ".

"Решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания демонстрирует искаженное понимание украинским руководством свободы слова и является продолжением кампании по зачистке информационного поля от неугодных СМИ", - отмечается в заявлении.

Стоит отметить, что министерство также сравнило запрет ретрансляции "Беларусь 24" с санкциями, наложенными СНБО на телеканалы "112 Украина", "Zik" и "NewsOne", которые связывают с народным депутатом Украины Виктором Медведчуком.

В частности, Министерство информации Республики Беларусь обвинило Украину в якобы ряде "фактов цензуры, расправы и давления на оппозиционные медиа".

Как известно, причиной исключения "Беларусь 24" из списка программ разрешенных к ретрансляции на территории Украины, стал контент с участием лиц, которые были признаны угрожающими национальной безопасности. Также, во время эфира телеканала, батальон "Донбасс", который является частью Национальной гвардии Украины назвали "карательным", что было расценено Нацсоветом, как попытка разжигания межнациональной розни.