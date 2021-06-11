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Мінськ відреагував на заборону "Беларусь 24" в Україні російським наративом

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Мінськ, П'ятниця 11 червня 2021 19:57
Мінськ відреагував на заборону "Беларусь 24" в Україні російським наративом Фото: Мінськ різко відреагував на заборону ретрансляції "Беларусь 24" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство інформації Білорусі доволі різко відреагувало на рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України щодо припинення ретрансляції державного білоруського телеканалу "Беларусь 24" на території країни. Відомство переконане у тому, що відповідний вчинок є "черговим недружнім жестом щодо білоруських ЗМІ".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інформації Республіки Білорусь.

"Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення демонструє перекручене розуміння українським керівництвом свободи слова і є продовженням кампанії на зачистку інформаційного поля від невгодних ЗМІ", - зазначається в заяві.

Варто відзначити, що міністерство також порівняло заборону ретрансляції "Беларусь 24" із санкціями, що були накладені РНБО на телеканали "112 Україна", "Zik" і "NewsOne", які пов'язують з народним депутатом України Віктором Медведчуком.

Зокрема, Міністерство інформації Республіки Білорусь звинуватило України у нібито низці "фактів цензури, розправи та тиску на опозиційні медіа".

Як відомо, причиною виключення “Білорусь 24” зі списку програм дозволених до ретрансляції на території України, став контент за участю осіб, які були визнані такими, що загрожують національній безпеці. Також, під час ефіру телеканалу, батальйон "Донбас", який є частиною Національної гвардії назвали "карательним", що було розцінено Нацрадою, як спроба розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Нагадаємо, схожими на реакцію Мінська заявами у лютому цього року президент Росії Володимир Путін реагував на санкції проти "каналів Медведчука". Боротьбою з опозиційними медіа санкції проти каналів називали і в Кремлі.

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