В Минск накануне выборов стянули военную технику

Правоохранители переведены на усиленный вариант службы
Перед выборами президента Беларуси в Минске стала появляться военная техника. В городе зафиксировали колонны бронетранспортеров.
Видеозапись опубликовал местный портал TUT.BY.
На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре Минска стоит колонна из военных автомобилей.
Портал также сообщил, что у Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в белорусской столице выставили ограждения.
Начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян рассказал, что в связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы.
Напомним, 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы. Действующий президент страны Александр Лукашенко снова попытается остаться у власти.
Накануне выборов в стране начались преследования и задержания оппонентов Лукашенко, что вызвало возмущение у общественности. В Минске несколько раз собирались митинги и акции протеста, но их разгоняла милиция.
Отметим, Германия, Франция и Польша призвали Беларусь провести прозрачные и честные выборы президента; страны также призвали Минск освободить всех политических заключенных.
Кроме того, вчера в Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время", в том числе двух граждан Украины; журналистов выслали из Беларуси и запретили въезд в страну на 10 лет.