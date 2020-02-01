Мінськ готовий підтримати участь США в урегулюванні на Донбасі

Фото: Володимир Макей (sb.by)

Глава МЗС Білорусі підтвердив готовність країни робити все для врегулювання ситуації

Білорусь підтримує будь-які формати переговорів з врегулювання конфлікту на Донбасі, в тому числі з участю США. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в суботу в Мінську, передає РБК-Україна з посиланням на видання "Белта".

Глава МЗС Білорусі підтвердив готовність країни робити все для врегулювання ситуації на сході України.

"Ми маємо намір, готові і будемо робити все, щоб якомога швидше припинився криза на сході України. Ми готові надати Білорусь як майданчик для будь-яких зустрічей і переговорів", - сказав він.

За його словами, білоруська сторона підтримує будь-які формати, в тому числі з участю США, якщо вони тільки допоможуть вирішенню кризи.

"Але для цього повинна бути щира зацікавленість всіх залучених в конфлікт сторін", - вважає глава білоруського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Україна повинна продовжувати переговори в Мінську і в інших форматах для того, щоб завершити війну на Донбасі.