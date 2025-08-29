Мінрозвитку спростувало російський фейк про "злам" DREAM

Мінрозвитку спростувало фейкові заяви про злам системи DREAM російськими хакерами.

"Жодного несанкціонованого доступу чи витоку даних не відбулося. Інформація, яку російські хакери намагаються видати за вкрадену, є повністю публічною і доступною для кожного користувача на офіційному сайті системи", - пояснили в відомстві.

Як зауважили в міністерстві, DREAM є цифровою основою реформи управління публічними інвестиціями, що забезпечує прозорість та підзвітність на кожному етапі її реалізації.

Таким чином, інформація, яку подають як "злиту", є відкритими даними, які є доступні всім охочим через відкритий API системи DREAM, опис якого розміщено навіть на офіційному порталі платформи.

"Відкритість - це один з принципів, на яких побудована робота DREAM. Відкриті дані активно використовуються громадськими організаціями, журналістами, аналітиками та приватними сервісами для посилення прозорості та ефективності управління публічними інвестиціями", - додали в міністерстві.

У Мінрозвитку зазначили, що випадки, коли агресор видає відкриті дані за результати "зламу", не є новими. Подібну тактику російські хакери вже неодноразово використовували щодо інших українських державних систем, зокрема ProZorro та ProZorro.Продажі.

"Це чергова спроба дискредитувати цифрові досягнення України, підірвати довіру до державних інституцій та поширити дезінформацію", - додали в міністерстві.