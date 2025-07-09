Мінрозвитку попередило про зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею

"єЧерга" для автобусів

Нагадаємо, у 2023 році послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні запрацювала електронна система бронювання перетину кордону "єЧерга" у 16 пунктах пропуску. Серед них і ті, що розташовані на Львівщині. Згодом перелік КПП розширили.

У лютому 2024 року Кабмін оновив перелік товарів у системі "єЧерга", які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання.

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