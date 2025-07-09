Минразвития предупредило об изменениях для автобусных маршрутов на границе с Польшей

"еЧерга" для автобусов

Напомним, в 2023 году услуга "еЧерга" была масштабирована на автобусы.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине заработала электронная система бронирования пересечения границы "еЧерга" в 16 пунктах пропуска. Среди них и те, что расположены на Львовщине. Впоследствии перечень КПП расширили.

В феврале 2024 года Кабмин обновил перечень товаров в системе "еЧерга", которые имеют приоритет при пересечении границы или требуют особого режима хранения.

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