В Мінреінтеграції пояснили, як полегшити адаптацію рідних після їхнього повернення з фронту

Родині, яка зустрічає ветерана, варто бути готовою до того, що удома він може ще деякий час "воювати". Адаптація потребуватиме часу, протягом якого людина може переживати фізичні, поведінкові та емоційні "післявоєнні" реакції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними міністерства, фізичні "післявоєнні" реакції можуть проявлятися у:

проблемах зі сном та приймання їжі,

тахікардії,

головних болях або болях у м’язах.

В той час, як поведінкові - в реагуванні на гучні звуки, проблемах із концентрацією та пам’яттю, постійною настороженістю та очікуванням небезпеки тощо.

Емоційні ж реакції можуть полягати у перепадах настрою, дратівливості, нездатності розслабитися та відчувати позитивні емоції.

"Такі реакції можуть тривати певний час. Однак якщо вони протягом місяця не вщухають, краще звернутися за рекомендаціями до фахівця", - заявили в Мінреінтеграції.

Рідні зі свого боку можуть полегшити адаптацію військовика до цивільного життя. Для цього:

усвідомте та прийміть зміни, які відбулися з близькою людиною;

пам’ятайте, що у неї може змінитися система цінностей, певні речі стануть неважливими;

проявіть терпіння;

потурбуйтеся, аби в родині панувала атмосфера довіри;

враховуйте, що довіра ветерана до членів сім'ї та побратимів може відрізнятися;

поважайте особисті кордони близької людини.

Нагадаємо, в Україні запустили новий проєкт E-NADIYA, який допомагає військовим психологічно адаптуватися до мирного життя. Цікаво, що ініціатором його є воїн ЗСУ.

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