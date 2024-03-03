В Минреинтеграции объяснили, как облегчить адаптацию родных после их возвращения с фронта
Семье, которая встречает ветерана, стоит быть готовой к тому, что дома он может еще некоторое время "воевать". Адаптация потребует времени, в течение которого человек может переживать физические, поведенческие и эмоциональные "послевоенные" реакции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
По данным министерства, физические "послевоенные" реакции могут проявляться в:
- проблемах со сном и приема пищи,
- тахикардии,
- головные боли или боли в мышцах.
В то время, как поведенческие - в реагировании на громкие звуки, проблемах с концентрацией и памятью, постоянной настороженностью и ожиданием опасности и тому подобное.
Эмоциональные же реакции могут заключаться в перепадах настроения, раздражительности, неспособности расслабиться и испытывать положительные эмоции.
"Такие реакции могут длиться определенное время. Однако если они в течение месяца не утихают, лучше обратиться за рекомендациями к специалисту", - заявили в Минреинтеграции.
Родные со своей стороны могут облегчить адаптацию военного к гражданской жизни. Для этого:
- осознайте и примите изменения, которые произошли с близким человеком;
- помните, что у нее может измениться система ценностей, некоторые вещи станут неважными;
- проявите терпение;
- позаботьтесь, чтобы в семье царила атмосфера доверия;
- учитывайте, что доверие ветерана к членам семьи и собратьям может отличаться;
- уважайте личные границы близкого человека.
Напомним, в Украине запустили новый проект E-NADIYA, помогающий военным психологически адаптироваться к мирной жизни. Интересно, что инициатором его является воин ВСУ.
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