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У Мінреінтеграції розповіли, як українцям отримати допомогу у разі втрати власного житла

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Україна, Неділя 23 квітня 2023 02:18
У Мінреінтеграції розповіли, як українцям отримати допомогу у разі втрати власного житла Фото: Зруйноване житло (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Люди, які втратили житло через агресію РФ, мають право на отримання державної допомоги на проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Найбільших пошкоджень житловий фонд зазнав у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях. Близько 1 млн громадян залишилися без даху над головою. Цифри великі, втім навіть вони не передають всієї картини, адже нині є орієнтовними", - йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції розповіли, як українцям отримати допомогу у разі втрати власного житла

У Мінреінтеграції запевнили, що люди, які втратили житло, мають право на отримання щомісячної державної допомоги на проживання:

  • 2 тисячі гривень на дорослого;
  • 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Верховна рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №7632, яким звільняються від податку на нерухомість власники майна, що було знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії.

РБК-Україна пояснювало алгоритм компенсацій та хто зможе на них претендувати.

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