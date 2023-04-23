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В Минреинтеграции рассказали, как украинцам получить помощь при потере собственного жилья

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Украина, Воскресенье 23 апреля 2023 02:18
В Минреинтеграции рассказали, как украинцам получить помощь при потере собственного жилья Фото: Разрушенное жилье (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Люди, лишившиеся жилья из-за агрессии РФ, имеют право на получение государственной помощи на проживание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Наибольшие повреждения жилищный фонд получил в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях. Около 1 млн граждан остались без крова. Цифры большие, впрочем даже они не передают всей картины, ведь сейчас являются ориентировочными", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции рассказали, как украинцам получить помощь при потере собственного жилья

В Минреинтеграции заверили, что люди, лишившиеся жилья, имеют право на получение ежемесячного государственного пособия на проживание:

  • 2 тысячи гривен на взрослого;
  • 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7632, которым освобождаются от налога на недвижимость владельцы имущества, уничтоженного или поврежденного в результате российской агрессии.

РБК-Украина объясняло алгоритм компенсаций и кто сможет претендовать на них.

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