Росія готова піти на поступки щодо переговорів по Донбасу, - Резніков

Фото: Олексій Резніков (facebook com alex reznikoff)

Українська сторона чекає на ротацію російських переговірників

Росія готова "зблизити позиції" на переговорах з врегулювання конфлікту на Донбасі. Україна впевнена, що в Мінську можна досягти компромісів у різних питаннях.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в коментарі виданню "Новини Донбасу".

За словами міністра, "компроміси можуть бути підточені" з низки позицій: питань взаємного звільнення утримуваних осіб, режиму припинення вогню, розмінування, будівництва нових пунктів пропуску на лінії розмежування, відкриття пропуску в Донецькій області, який знову закрито з боку бойовиків.

"Я більш оптимістично дивлюся на ці речі. Так, це складно, але точно інша тональність, інша риторика. Є демонстроване представниками Російської Федерації бажання знайти можливість все-таки зблизити позиції", - сказав він.

При цьому міністр сподівається, що буде ротація російських перемовників у Мінській контактній групі.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Spiegel писало, що Кремль під час переговорів політичних радників вимагатиме від Києва до 6 липня представити законопроєкт про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

Як раніше заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, особливий статус окупованого Донбасу можливо закріпити, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення.

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Автор: Артур Родивилов