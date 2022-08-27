В Минреинтеграции рассказали, сколько тел бойцов ВСУ удалось вернуть с начала войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко.

"Через Международное представительство Красного Креста удалось организовать коммуникацию со стороной РФ. Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника", - рассказал он.

Он добавил, что из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 - защитники "Азовстали".

"Возвращаем погибших из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений - отовсюду", - отметил Котенко.