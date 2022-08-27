UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минреинтеграции рассказали, сколько тел бойцов ВСУ удалось вернуть с начала войны

Фото: в Украину удалось вернуть тела 541 бойца (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украину удалось вернуть тела 541 погибшего украинского военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко.

"Через Международное представительство Красного Креста удалось организовать коммуникацию со стороной РФ. Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника", - рассказал он.

Он добавил, что из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 - защитники "Азовстали".

"Возвращаем погибших из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений - отовсюду", - отметил Котенко.

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны России погибли почти 9 тысяч украинских военнослужащих.

Напомним, ВСУ за сутки ликвидировали еще 250 оккупантов и уничтожили пять артсистем врага. Всего Россия потеряла с начала полномасштабной войны уже 46 500 своих военных убитыми.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине