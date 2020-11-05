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В Минреинтеграции рассказали, кто не получит амнистию после войны на Донбассе

Автор: Владислав Красинский, Лера Полищук

В минских соглашениях прописано, что должен быть принят ряд законопроектов, в том числе "закон об амнистии". Однако в "плане действий по Донбассу" прописано, кто не сможет получить амнистию после войны на Донбассе.

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Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, возможная амнистия и помилование не будут касаться лиц, совершивших военные преступления, которые имели отношение к авиакатастрофе малайзийского боинга MH-17 и преступлениям в местах удержания лиц, таких как, к примеру, донецкая тюрьма "Изоляция".

Напомним, ранее Резников заявил, что амнистия на Донбассе будет вводиться исходя из степени тяжести преступлений. Неопределенным остается вопрос организации самой процедуры.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не стоит бояться амнистии на Донбассе. Он заверил, что она не будет касаться всех.

Ранее сообщилось, что заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявлял о необходимости объявить всеобщую амнистию. Позже Фокин был уволен с должности и выведен из состава делегации.

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