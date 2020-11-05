У Мінреінтеграції розповіли, хто не отримає амністію після війни на Донбасі

В мінських угодах прописано, що повинен бути прийнятий ряд законопроектів, зокрема "закон про амністію". Однак у "плані дій по Донбасу" прописано, хто не зможе отримати амністію після війни на Донбасі.

Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, можлива амністія і помилування не будуть стосуватися осіб, які вчинили військові злочини, які мали відношення до авіакатастрофи малайзійського боїнга MH-17 і злочинів у місцях утримання осіб, таких як, наприклад, донецька в'язниця "Ізоляція".

Нагадаємо, раніше Він заявив, що амністія на Донбасі буде вводитися виходячи зі ступеня тяжкості злочинів. Невизначеним залишається питання організації самої процедури.

Крім того, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не варто боятися амністії на Донбасі. Він запевнив, що вона не буде стосуватися всіх.

Раніше повідомлялося, що заступник голови української делегації в Тристоронньої контактної групи Вітольд Фокін заявляв про необхідність оголосити загальну амністію. Пізніше Фокін був звільнений з посади і виведений зі складу делегації.