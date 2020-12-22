Под Минрегионом устроили протест из-за коррупции в ГАСИ

22 декабря под стенами Министерство развития общин и территорий Украины снова собрались активисты с целью пообщаться с министром Алексеем Чернышевым из-за коррупции в ГАСИ.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам активистов, 19 декабря по указанию министра палаточный городок возле Минрегиона свернули, поэтому сегодня они вновь установили палатки.

На них активисты разместили фотографии. В частности, Алексея Чернышова, Ирины Король, Алексея Кудрявцева, Андрея Клочко и Александра Сергиенко.

На здании министерства также появились наклейки с надписями: "Я, Чернышов Алексей, покрываю коррупцию в ГАСИ".

Кроме того, у главного входа в здание эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба провел пресс-конференцию.

“Чернышов отвечает за тот бардак, что происходит в строительстве. Мне не нужны заместители, я пообщаюсь с ним таким образом, если он не реагирует на людей и в течение трех недель игнорирует наши просьбы отчитываться о результатах работы на посту министра за 9 месяцев! Кстати, сегодня полицейские снова украли наше оборудование для протеста. Я - общественный деятель, я - эксперт, и приехал сегодня сюда, чтобы на фоне баннера провести первую зимнюю конференцию под открытым небом. Но если полиция не дает мне провести такую элементарную вещь, то у меня закрадываются сомнения в целесообразности диалога с властью”, - заявил эксперт.

По словам руководителя ОО "Стоп произволу" Сергея Северина, сегодня ночью чиновники ГАСИ выдали разрешение на незаконное строительство многоэтажки.

“Сегодня, около 12 ночи коррупционеры ГАСИ выдали разрешение на строительство некоего духовного благотворительного храма в зеленой зоне на Жмаченко, 20, который почему-то выглядит как многоэтажное здание на 46 тысяч квадратных метров! Застройщиком выступает компания “Интеграл Буд”. Несмотря на то, что депутаты прошлого созыва расторгли договор аренды с застройщиком, Кличко его намеренно не подписал - и таким образом при молчаливом согласии земельный участок осталось за застройщиком. Это несмотря на то, что неоднократно проводились протестные акции с участием местных жителей и депутатов относительно этой ситуации. Но ничего не сработало, коррупция и деньги сделали свое дело!” - рассказал Северин.

Напомним, акция протеста общественных активистов и специалистов отрасли против коррупционных схем в строительстве продолжается уже три недели. Эти схемы, по их словам, действуют под патронатом министра Министерства развития общин и территорий.

Общественное движение "Штаб сопротивления незаконным стройкам" тремя обращениями выдвинул требования и предложения к министру, но руководство Минрегиона не дало ни одного ответа за 22 дня протеста.

Активисты обращались к Алексею Чернышеву с просьбой отчитаться о реформах в течение последних 9 месяцев его работы, срочно реформировать Минрегион в настоящий регулятор градостроительной отрасли, принять срочные меры для восстановления государственного надзора и контроля, пресечения неконтролируемого самовольного строительства, наведения порядка в ГАСИ и т.д.