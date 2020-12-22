Під Мінрегіоном влаштували протест через корупцію в ДАБІ

22 грудня під стінами Міністерство розвитку громад та територій України знову зібралися активісти з метою поспілкуватися з міністром Олексієм Чернишовим через корупцію в ГАСІ.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами активістів, 19 грудня за вказівкою міністра наметове містечко біля Мінрегіону згорнули, тому сьогодні вони знову встановили намети.

На них активісти розмістили фотографії. Зокрема, Олексія Чернишова, Ірини Король, Олексія Кудрявцева, Андрія Клочка та Олександра Сергієнка.

На будівлі міністерства також з’явилися наліпки з написами: “Я, Чернишов Олексій, кришую корупцію в ДАБІ”.

Також біля головного входу в будівлю експерт з державного управління в галузі містобудування Віктор Глеба провів прес-конференцію.

“Чернишов відповідає за той безлад, що відбувається в будівництві. Мені не потрібні заступники, я поспілкуюся з ним таким чином, якщо він не реагує на людей і протягом трьох тижнів ігнорує наші прохання звітувати про результати роботи на посаді міністра за 9 місяців! До речі, сьогодні поліцейські знову вкрали наше обладнання для протесту. Я - громадський діяч, я - експерт, і приїхав сьогодні сюди, щоб на фоні банеру провести першу зимову конференцію просто неба. Але якщо поліція не дає мені провести таку елементарну річ, то у мене закрадаються сумніви в доцільності діалогу з владою”, - заявив експерт.

За словами керівника ГО “Стоп свавіллю” Сергія Северина, сьогодні вночі посадовці ДАБІ видали дозвіл на незаконне будівництво багатоповерхівки.

“Сьогодні, близько 12 ночі корупціонери ДАБІ видали дозвіл на будівництво якогось духовного благодійного храму в зеленій зоні на Жмаченко, 20, який чомусь виглядає, як багатоповерхова будівля на 46 тисяч квадратних метрів! Забудовником виступає компанія “Інтеграл Буд”. Попри те, що депутати минулого скликання розірвали договір оренди із забудовником, Кличко його навмисно не підписав - і таким чином за мовчазною згодою земельна ділянка залишилася за забудовником. Це не дивлячись на те, що неодноразово проводилися протестні акції за участі місцевих мешканців та депутатів щодо цієї ситуації. Але нічого не спрацювало, корупція та гроші зробили свою справу!” - розповів Северин.

Нагадаємо, акція протесту громадських активістів та фахівців галузі проти корупційних схем у будівництві триває вже три тижні. Ці схеми, за їхніми словами, діють під патронатом міністра Міністерства розвитку громад і територій.

Громадський рух "Штаб спротиву незаконним будівництвам" трьома зверненнями висунув вимоги та пропозиції до міністра, але керівництво Мінрегіону не дало жодної відповіді за 22 дні протесту.

Активісти зверталися до Олексія Чернишова з проханням відзвітувати про реформи протягом останніх 9 місяців його роботи, терміново реформувати Мінрегіон в справжній регулятор містобудівної галузі, вжити термінових заходів для відновлення державного нагляду і контролю, припинення неконтрольованого самочинного будівництва, наведення ладу в ДАБІ тощо.